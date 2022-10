OM wil twee mannen in de cel voor diefstal klantgegevens energiebedrijven

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, geëist tegen twee 23-jarige mannen uit Zaandam. Justitie verdenkt de mannen ervan gegevens van 30.000 klanten van energie- en telecombedrijf Nuts Groep te hebben gestolen en doorverkocht.

Nuts Groep is in Nederland actief met de merken NLE en Budget Energie. Het bedrijf deed in 2019 aangifte van de diefstal van 30.000 energiecontracten die klanten hadden ondertekend. In de contracten stonden allerlei persoonsgegevens van klanten en hun bankrekeningnummers.