Game-over voor gamestreamingdienst Stadia, het was niet de Netflix voor games

Google heeft bekendgemaakt dat ze de stekker gaan trekken uit zijn gamestreamingdienst Stadia. Ruim drie jaar geleden leek Google Stadia het nieuwe gat in de markt te zijn. De praktijk pakte alleen anders uit.

Door Tim Wijkman

Het is erg opmerkelijk dat Google er niet in is geslaagd om van Stadia een succes te maken. Het moment van introductie had achteraf gezien niet beter gekozen kunnen zijn.

Kort na de presentatie van Stadia brak in 2020 de coronapandemie uit. Daardoor gingen consumenten massaal op zoek naar online entertainment. Ook het chiptekort van de afgelopen twee jaar had Stadia in de kaart kunnen spelen. Door het chiptekort zijn spelcomputers duurder en moeilijker verkrijgbaar.

Het idee van Stadia was ook revolutionair: gamen op ieder apparaat met een beeldscherm. Fanatieke gamers weten dat hun hobby veel geld kost. Game-pc's en spelcomputers zijn duur. Daarnaast moet ieder spel ook nog los aangeschaft worden. Google Stadia beloofde een betaalbaar alternatief te gaan worden.

Google presenteerde Stadia in maart 2019. Met de dienst is het mogelijk om games direct te streamen. De games worden niet geïnstalleerd of gedownload, maar vanaf een datacenter beschikbaar gesteld op het apparaat van de gebruiker.

Op die manier kunnen gamers bijvoorbeeld in een internetbrowser, op een telefoon of een televisie spelen. Daardoor is geen dure spelcomputer meer nodig om zware games te spelen. Bij Stadia is het mogelijk om bepaalde games gratis te spelen en spelletjes te kopen.

Niet goed genoeg naar Netflix gekeken

Google wilde van Stadia een soort 'Netflix voor games' maken. Abonnees kunnen diverse games gratis spelen. Maar niet alle games waren inclusief in het abonnement. Verschillende spelletjes moesten nog steeds los aangeschaft worden.

Daar valt de conclusie uit te trekken dat het bedrijf niet goed genoeg naar Netflix heeft gekeken. Netflix biedt een grote bibliotheek aan films en series aan en maakt daarnaast ook heel veel eigen content. Dat maakt Netflix uniek en zorgt ervoor dat mensen abonnee blijven. Op beide punten is Google de mist in gegaan.

De bibliotheek aan speelbare games op Stadia was beperkt. En nog voordat Google's eigen gamestudio ook maar een eigen game kon uitbrengen, had Google er al de stekker uitgetrokken. Daardoor miste Google de exclusiviteit waarmee het gamers aan zich zou kunnen binden. De games die op Stadia speelbaar waren, kon je ook vinden op concurrerende streamingdiensten en andere spelcomputers.

Concurrentie was sterk

De concurrentie heeft het de afgelopen drie jaar veel beter gedaan. Microsoft heeft voor zijn cloudgamingdienst Xbox Game Pass al meer dan 25 miljoen abonnees. Gamers zijn ook loyaal aan Xbox Game Pass omdat er steeds nieuwe games beschikbaar komen. Dat geldt ook voor de GeForce NOW dienst van NVIDIA.

Aantal speelbare games per dienst Google Stadia: 290 games

Xbox Game Pass: 477

NVIDIA GeForce NOW: 1.400+

De echte doodsteek heeft Google naar verluidt al eerder aan Stadia gegeven. Volgens Business Insider heeft Google eerder dit jaar besloten Stadia niet meer op consumenten maar op bedrijven te richten. Google zag volgens de bronnen van Business Insider toekomst in het streamen van bijvoorbeeld interactieve fitness-instructievideo's voor sportscholen.

Geconcludeerd moet worden dat Google te makkelijk heeft gedacht over de toetreding tot de gamingmarkt. De eisen van gamers zijn erg hoog, er moeten veel games beschikbaar zijn en de gamestreamingdienst moet feilloos werken. Eigenlijk had Google alleen dat laatste echt goed op orde.

Daarover zegt Phil Harrison, de algemeen directeur van Google: "Hoewel Stadia's benadering van het streamen van games op een stevig technologisch fundament was gebouwd, is het niet zo populair geworden als we hadden verwacht. Dus we hebben de moeilijke beslissing genomen om te stoppen met Stadia."

18 januari 2023 is het 'game-over' voor Stadia

Voor de spelers die Stadia wel gebruiken is het nog tot 18 januari mogelijk om spellen te spelen. Tegen die tijd verwacht Google ook alle spelers het geld te hebben terugbetaald dat ze aan software en hardware voor Stadia-spellen hebben uitgegeven.

Google ziet nog mogelijkheden om de technologie achter Stadia elders in te zetten. Dat kan bijvoorbeeld bij het videoplatform YouTube, de appwinkel Google Play of bij projecten met augmented reality.

Aanbevolen artikelen