Nieuwe tv? Dit zijn de beste twee die je nu kunt kopen

Wie een nieuwe televisie zoekt, kan soms verdrinken in de technische termen en moeilijke vraagstukken. We zetten daarom samen met de redactie van BestGetest de beste televisies van het moment handig op een rij.

Door Redactie BestGetest

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide vergelijking van de beste tv's op BestGetest.

De beste van 2022: LG OLED55C25LB

Foto: LG

De LG C2 uit 2022 is een zeer goede televisie en biedt meerdere voordelen ten opzichte van de C1 die vorig jaar verscheen. De maximale helderheid is hoger, de beeldverwerking en kleurnauwkeurigheid zijn iets beter en de randen rondom het scherm zijn smaller.

De vier HDMI-poorten ondersteunen 4K-beelden met 120 beeldjes per seconde, ideaal voor de nieuwste gameconsoles. Tel daar de lage inputlag en variabele ververssnelheid bij op en je hebt de ideale tv voor gamers.

De nieuwe versie van de C2 heeft nieuwe panelen en een slimmere aansturing en dat merk je. De C2 is er in maten tussen de 42 en 83 inch, waardoor je snel een passende maat hebt. Alle modellen worden met een smalle voet geleverd, al kun je deze televisie ook met een beugel aan de wand hangen.

QD Oled-topmodel: Samsung QD OLED QE55S95BA

Foto: Samsung

De S95B is Samsungs eerste tv met QD-oled-scherm. Deze combineert een hoge helderheid met een perfect contrast, goede kijkhoeken en nauwkeurige kleuren. Door de gebruikte techniek is hij helderder dan oled-tv's zoals bovenstaande LG-concurrent. De tv van Samsung is aanzienlijk goedkoper dan de Sony A95K, de enige andere QD-oled-televisie die op dit moment wordt verkocht. Dat terwijl ze ongeveer even goed scoren.

De S95B is zelfs niet of nauwelijks duurder dan ‘normale’ oled-televisies, waardoor het een directe concurrent is voor modellen zoals de populaire C2-oled van LG. Qua functionaliteit doet de Samsung S95B bovendien niet onder voor andere topmodellen met zijn prima smart-tv-systeem en vier HDMI 2.1-poorten.

De hogere helderheid die QD-oled mogelijk maakt, zie je in vergelijking met een normale oled-tv duidelijk terug, maar high-end lcd-televisies zoals de QN95B van Samsung zijn nog aanzienlijk helderder. Voor gebruik in een kamer met veel (zon)licht is zo’n lcd-model dus een betere keuze. In alle andere gevallen is de S95B een van de beste televisies van dit moment.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we over technologische apparaten die door BestGetest zijn beoordeeld. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en BestGetest. De adviezen van BestGetest komen tot stand in samenwerking met het testlab van Tweakers, waar onder andere accuduur, snelheid en andere belangrijke aspecten van het product worden getest. In het lab worden per jaar honderden producten getoetst.

De redactie van BestGetest is volledig onafhankelijk. Bedrijven betalen op geen enkele manier om in deze artikelen behandeld te worden.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen