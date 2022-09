NASA bekijkt of SpaceX ruimtetelescoop Hubble kan bezoeken

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk onderzoeken of het mogelijk is om de Hubble-telescoop nieuw leven in te blazen. De bedrijven hebben daarvoor donderdag een overeenkomst getekend.

Door onze techredactie

In de overeenkomst staat dat de bedrijven bekijken of een Crew Dragon-capsule van SpaceX kan worden gebruikt om Hubble in een hogere, stabielere baan te brengen. De levensduur van de 32 jaar oude telescoop zou op deze manier mogelijk kunnen worden verlengd.

Hubble is tijdens zijn levensduur meerdere keren bezocht door ruimtevaartuigen. De Space Shuttle van NASA voerde vijf missies uit om de telescoop te repareren of onderdelen te upgraden.

De laatste missie was in 2009. Sindsdien is Hubble ongeveer 30 kilometer gedaald en regelmatig tegen de buitenranden van de atmosfeer van de aarde gekomen. De telescoop cirkelt nu rond de aarde op een hoogte van ongeveer 540 kilometer.

In de ideale situatie zou NASA Hubble weer tot 600 kilometer hoogte brengen. Mogelijk zou de telescoop daardoor twintig tot dertig jaar langer mee kunnen gaan. Als er geen reparaties plaatsvinden, zal Hubble uiteindelijk neerstorten. Dat is op dit moment nog niet aan de orde.

Het is nog onduidelijk of de missie überhaupt mogelijk is. Ook is onbekend of er voor een reis naar Hubble bemanning nodig is. NASA en SpaceX gaan ervan uit dat ze hier na een half jaar duidelijkheid over kunnen geven.

