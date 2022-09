Facebook-moederbedrijf Meta neemt voorlopig geen personeel meer aan

Delen via E-mail

Facebook-moederbedrijf Meta stopt voorlopig met het aannemen van nieuw personeel. Ook worden op een aantal afdelingen reorganisaties doorgevoerd om de kosten te drukken, zo heeft oprichter Mark Zuckerberg donderdag bekendgemaakt.

Meta groeide jarenlang erg hard. Maar in het tweede kwartaal van dit jaar kreeg het bedrijf voor het eerst in zijn bestaan te maken met een omzetdaling. Adverteerders zijn voorzichtiger met uitgaven en het bedrijf heeft last van concurrerende platforms als TikTok.