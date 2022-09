Google trekt stekker uit gamestreamingdienst Stadia

Google stopt met zijn gamestreamingdienst Stadia. Het in 2019 begonnen platform trekt minder spelers dan het bedrijf had gehoopt, meldt algemeen directeur Phil Harrison in een blog

Door onze techredactie

Met Stadia hoopte Google een tegenhanger van streamingdiensten als Netflix en Spotify maar dan met games in de markt te zetten. Maar het werd geen succes.

"Hoewel Stadia's benadering van het streamen van games op een stevig technologisch fundament was gebouwd, is het niet zo populair geworden als we hadden verwacht. Dus we hebben de moeilijke beslissing genomen om te stoppen met Stadia", schrijft Harrison.

Voor de spelers die Stadia wel gebruiken is het nog tot 18 januari mogelijk om spellen te spelen. Tegen die tijd verwacht Google ook alle spelers het geld te hebben terugbetaald dat ze aan software en hardware voor Stadia-spellen hebben uitgegeven.

Google ziet nog mogelijkheden om de technologie achter Stadia elders in te zetten. Dat kan bijvoorbeeld bij het videoplatform YouTube, de appwinkel Google Play of bij projecten met augmented reality.

Stadia is lang niet het enige streamingplatform voor games. Een jaar na de lancering kondigde Amazon een eigen tegenhanger aan, genaamd Luna. Maar ook gevestigde namen in de game-industrie, zoals Xbox van Microsoft en PlayStation van Sony, hebben diensten waarmee een spel direct via de cloud te spelen is.

Aanbevolen artikelen