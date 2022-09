Kunstmatige intelligentie van Meta maakt van korte tekst zelf een video

Delen via E-mail

Ontwikkelaars bij Facebook-moederbedrijf Meta zijn erin geslaagd om kunstmatige intelligentie video's te laten maken op basis van een korte beschrijving. De Make-A-Video-technologie moet mensen helpen om ideeën te visualiseren.

In het Make-A-Video-programma kunnen ontwikkelaars een korte beschrijving typen waaraan de video moet voldoen. Kunstmatige intelligentie doorzoekt vervolgens databases met honderdduizenden foto's en video's om een video samen te stellen die aan de beschrijving voldoet.

De beelden die door het systeem worden gemaakt, zijn nog overduidelijk kunstmatig. Beelden zijn niet altijd scherp of verhoudingen kloppen niet helemaal. Toch laat het concept zien wat er in de toekomst mogelijk is met deze technologie.