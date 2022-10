Lifehack: Zo maak je een schermopname met je smartphone

Wil je iemand snel iets laten zien op je telefoon, maar is die persoon niet in de buurt? Dan kun je een schermopname maken. Hier leggen we je uit hoe je dat doet.

Door Erik Nusselder

Misschien wil je je ouders uitleggen hoe een bepaalde functie op de smartphone werkt. Of je wil je een grappig appgesprek dat je hebt gevoerd delen met je partner zonder talloze screenshots te hoeven sturen. Wie weet heb je een leuk spelletje ontdekt op je telefoon en wil je met de hele wereld delen hoe goed je erin bent.



In al die gevallen heb je geluk: het is tegenwoordig op vrijwel alle moderne telefoons mogelijk om een opname te maken van je scherm.

iPhone

Ga op je iPhone naar de instellingen en kies voor 'Bedieningspaneel'. Naast 'Schermopname' zie je een groen plusje. Tik daarop om de functie te activeren.



Open vervolgens je bedieningspaneel (omlaag swipen vanuit de rechterbovenhoek). Daar vind je nu het icoon (een grijze opnameknop) voor een schermopname. Als je hierop tikt, wordt er eerst drie seconden afgeteld. Sluit vervolgens het bedieningspaneel om je scherm op te nemen.

Ben je klaar, dan tik je op de tijd bovenin het scherm, die nu rood gekleurd is. De opname wordt afgerond en is terug te vinden in de app Foto's.

Heb je behoefte aan meer opties, houd dan de opnameknop ingedrukt. Je kunt er nu bijvoorbeeld voor kiezen om je scherm live uit te zenden. Ook kun je aangeven of het geluid van je microfoon moet worden opgenomen, zodat je de video kunt toelichten. Standaard staat deze functie uit.

Android

Heb je een Android-telefoon, dan hangt de precieze werkwijze af van het model van je toestel. Maar vrijwel altijd moet je in het meldingencentrum zijn, dat je opent door twee keer vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden te swipen. Hier vind je waarschijnlijk de optie 'Schermrecorder' of 'Schermopname'.

Mogelijk moet je door het menu swipen om de functie te vinden. Als ze er niet tussen staat, kun je dit menu vaak bewerken of er extra opties aan toevoegen.

Wanneer je de schermopname activeert, kun je kiezen wat er precies opgenomen moet worden. Qua geluid heb je drie opties: niets opnemen, het geluid van de afgespeelde media opnemen of zowel het geluid van de media als het geluid van je microfoon. Daarnaast is het mogelijk om weer te geven waar je het scherm aanraakt. Dat kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld gedetailleerd moet uitleggen wat er op het scherm gebeurt.

Druk op 'Starten' en wacht tot het aftellen voorbij is. Nu wordt alles op je scherm vastgelegd. Ben je klaar, open dan weer het meldingencentrum en tik op dezelfde optie om de opname te stoppen.

Bij sommige toestellen is er tijdens het opnemen rechts bovenin een klein menu te zien met een stopknop. Ook zijn hier soms allerlei instellingen te vinden, waarmee je bijvoorbeeld de kleur van de aanwijsstip wijzigt of de voorste camera activeert, zodat je gezicht ook wordt getoond in de opname.

