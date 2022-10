Apps van de week: Audioverhalen in de auto en Netflix-games

Audioverhalen voor tijdens het rijden en een versie van Instagram zonder advertenties en berichten van mensen die je niet kent. Dit zijn de apps van de week.

Door Erwin Vogelaar

Weg van lawaai

Op de weg hoor je een verscheidenheid aan geluiden. Die geluiden zijn in de loop van de jaren behoorlijk veranderd. Daar wil de app Weg van lawaai inzicht in bieden.

De app biedt audioverhalen over het geluid binnen en buiten de auto. Deze verhalen, die zijn ingesproken door Rik van de Westelaken, worden opgeleukt met audiofragmenten uit het archief van Beeld & Geluid.

De verhalen gaan over onder meer de autoradio, geluidsschermen langs de weg en de stilteweken in de jaren dertig. Het is de bedoeling om de verhalen tijdens het rijden op de snelweg te luisteren. Verhalen worden bij specifieke punten op de weg aangeboden, zodat je direct kunt zien waar het over gaat. De app is gemaakt in samenwerking met de Universiteit Maastricht.

Foto: Beeld & Geluid

Download Weg van lawaai voor iOS (gratis)

The OG

Omdat iedereen maar bleef klagen over de vernieuwingen van Instagram, besloot een Amerikaanse start-up er wat aan te doen met een alternatief: The OG. De app is precies hetzelfde als Instagram, maar dan zonder de dingen die je niet wil zien.

Zo heeft de app geen advertenties en worden er ook geen berichten van mensen die je niet volgt op je tijdlijn geplaatst. Daarnaast biedt de app iets nieuws: de mogelijkheid om feeds te maken met berichten van een selectie van accounts. Zo maak je zelf bijvoorbeeld een beroemdhedenfeed, een nieuwsfeed en een vriendenfeed.

The OG belooft dat het geen inzicht in je account of je gegevens krijgt als je gebruikmaakt van de app. Wel kunnen gebruikers een bericht van Instagram krijgen met de mededeling dat ze zijn ingelogd vanaf een andere locatie.

Hoewel The OG gebruikmaakt van de officiële middelen die Instagram appmakers biedt, is het natuurlijk wel de vraag hoelang de app blijft werken. Instagram-eigenaar Meta zal er vast niet dol op zijn. Apple verwijderde The OG al uit de App Store.

Foto: The OG

Download The OG voor Android (gratis)

Oxenfree

De geliefde indiegame Oxenfree is nu speelbaar op smartphones. Als je een abonnement op Netflix hebt, kun je de game zonder extra kosten downloaden.

Oxenfree vertelt een verhaal over een groepje tieners dat naar een eiland vaart om daar te feesten. Met een radio in de hand hoort hoofdpersonage Alex in een grot meer dan ze zou moeten horen en laat ze een paranormale kracht los.

De focus in de game ligt op de dialogen tussen Alex en de andere personages. De keuzes die je maakt in deze gesprekken bepalen hoe het verhaal vordert. De game heeft een bijzondere sfeer, een goed geschreven verhaal en fijne muziek.

Dat Oxenfree juist nu op smartphones verschijnt is niet voor niets. Het vervolg Oxenfree II: Lost Signals komt binnenkort uit voor spelcomputers en de pc. Daarnaast wordt er een Oxenfree-televisieserie gemaakt.

Download Oxenfree voor Android of iOS (gratis met een Netflix-abonnement)

