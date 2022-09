Netflix verwijdert lhbti-label bij serie over moordenaar Jeffrey Dahmer

Netflix heeft na klachten het label 'lhbti' weggehaald bij de nieuwe serie Dahmer. Die gaat over seriemoordenaar en kannibaal Jeffrey Dahmer.

De serie van producent Ryan Murphy vertelt over het leven van seriemoordenaar Dahmer (1960-1994), die ook bekendstond als de 'Milwaukee Cannibal'. Hij doodde zeker zeventien mannen en jongens, die hij vooral oppikte in uitgaansgelegenheden voor mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap. Hij martelde ze, had na hun dood seks met hun lichamen en at delen daarvan op.