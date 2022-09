Amnesty International: 'Facebook-algoritmes zetten aan tot haat tegen Rohingya's'

Delen via E-mail

De algoritmes van Facebook hebben aangezet tot haat tegen de Rohingya's, een etnische minderheid in Myanmar. Het platform zou dit hebben geweten, maar geen maatregelen hebben genomen, stelt Amnesty International in een donderdag verschenen rapport

Facebook-moederbedrijf Meta maakt gebruik van algoritmes. Een algoritme is een soort formule die bepaalt wat een gebruiker wel of niet ziet. Het doel hiervan is om gebruikers zo lang mogelijk op het platform te houden.