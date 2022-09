Deezer laat je liedjes zoeken door ze te neuriën of te fluiten

Heb je een liedje in je hoofd zitten, maar heb je geen idee wat de songtekst precies is? Muziekstreamingapp Deezer maakt het mogelijk om naar nummers te zoeken door een deuntje te neuriën of te fluiten.

Door onze techredactie

De app heeft een ingebouwde functie genaamd SongCatcher, waarmee gebruikers liedjes kunnen herkennen. Zij kunnen de titel of de artiest van een nummer te weten komen door met hun telefoon een geluidsfragment op te nemen. De functie werkt hetzelfde als de bekende app Shazam.

Deezer heeft de functie nu een update gegeven, waardoor de app nummers ook zou moeten herkennen als een gebruiker een nummer slechts kan neuriën of fluiten. Als de app het nummer inderdaad herkent, toont die de titel en de artiest in beeld.

Deezer zegt de enige muziekstreamingservice te zijn die deze mogelijkheid aanbiedt in een app. Wel is sinds enkele jaren al hetzelfde mogelijk via de zoekfunctie van Google.

