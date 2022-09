Brussel wil aansprakelijkheidsregels voor problemen met kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie wil dat de aansprakelijkheidsregels worden gemoderniseerd. De komst van slimme en zelfstandig werkende robots, drones en smarthomesystemen vraagt volgens de Commissie om vernieuwing van de veertig jaar oude regelgeving.

De nieuwe regels moeten duidelijk maken wie aansprakelijk is in situaties dat een software-update problemen oplevert of digitale diensten haperen. Een haperende digitale dienst kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een product niet goed werkt, waardoor problemen of schade ontstaat.