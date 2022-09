Hackers versturen schokkende pushberichten naar iPhone-gebruikers

Volgers van de Amerikaanse nieuwssite Fast Company hebben twee aanstootgevende pushberichten ontvangen. De teksten zijn verstuurd door hackers die zich toegang hadden verschaft tot het Apple News-account van de nieuwssite.

Volgens Fast Company is het eigen Apple News-account in de nacht van dinsdag op woensdag gehackt. "Enkele minuten na elkaar zijn twee obscene en racistische pushberichten verzonden. De berichten zijn kwetsend en druisen in tegen de waarden van Fast Company", zo stelt het bedrijf in een verklaring op Twitter.