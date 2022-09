Apple verwijdert Russische tegenhanger van Facebook uit App Store

De Russische VKontakte-app is niet langer beschikbaar in de App Store van Apple. VKontakte is de Russische tegenhanger van Facebook. Moederbedrijf VK is een van de grootste internetbedrijven in Rusland.

Door onze techredactie

Het sociale netwerk VKontakte is vergelijkbaar met Facebook. Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne zijn veel westerse websites en sociale netwerken, waaronder Facebook, Instagram en Twitter, in Rusland geblokkeerd. VKontakte heeft banden met de Russische overheid.

Het is niet duidelijk waarom Apple de app van VKontakte uit de App Store heeft verwijderd. Het bedrijf heeft hier nog geen verklaring voor gegeven. Het Amerikaanse concern heeft naar verluidt ook het ontwikkelaarsaccount van het achterliggende bedrijf VK geblokkeerd, meldt The Verge.

In reactie op de Russische invasie in Oekraïne heeft Apple in maart de verkoop van producten in Rusland gestaakt. Sinds dat moment is betaaldienst Apple Pay er nog maar beperkt te gebruiken. Verder zijn de apps van Russische staatsmedia, zoals RT News en Sputnik, buiten Rusland niet meer te downloaden in de App Store.

De apps van VK hadden in Rusland een zeer prominente plaats op de iPhone. Dat kwam door een Russische wet die vorig jaar in werking trad. Die wet verplicht bedrijven als Apple om Russische apps vooraf te installeren op smartphones die in het land worden verkocht.

Apple deed dit door een lijst met Russische apps toe te voegen aan het installatieproces van de iPhone. Via die lijst kunnen Russische gebruikers de Russische apps kiezen die zij willen downloaden. Op de lijst stonden verschillende apps van VK, waaronder het sociale netwerk, een e-maildienst en een digitale assistent.

