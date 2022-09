Meta blokkeert accounts op Facebook en Instagram om Russische propaganda

Meta heeft duizenden Russische accounts op Facebook en Instagram geblokkeerd. De profielen werden gebruikt om propaganda te verspreiden over de oorlog in Oekraïne, meldt persbureau Bloomberg dinsdag.

Volgens het moederbedrijf van Facebook en Instagram waren de accounts onderdeel van een speciaal netwerk, dat in mei is opgericht. De groep heeft ook zestig nieuwswebsites gemaakt waarop onwaarheden werden verspreid. De websites waren moeilijk van echt te onderscheiden, stelt het techbedrijf.

De nieuwsartikelen op de websites werden via Facebook of Instagram verspreid. In sommige gevallen had de groep de platforms ook betaald om de stukken te promoten. Meta heeft daar ongeveer 105.000 euro aan verdiend en heeft besloten het geld in de beveiliging van sociale media te steken.