Tweede Kamer stemt in met wet over elektronische uitwisseling patiëntgegevens

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met een wetsvoorstel dat gaat over het elektronisch uitwisselen van patiëntgegevens. Het voorstel moet nu nog door de Eerste Kamer worden behandeld.

Het gaat om de zogenoemde Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) diende daarvoor vorig jaar een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.

Via een uniforme manier van gegevensuitwisseling kunnen vermijdbare fouten in de zorgverlening en fouten in medicatie worden voorkomen. Ook kan worden vermeden dat patiënten onnodige onderzoeken moeten ondergaan, zegt Kuipers.