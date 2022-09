Ziekenhuizen moeten ICT op orde brengen om storingen te voorkomen

Delen via E-mail

De inspectie trekt deze conclusie na vragen aan veertien ziekenhuizen waar tussen 2018 en dit jaar een grote ICT-storing is geweest.

In twaalf gevallen hadden de technische problemen "flinke gevolgen voor de zorg", schrijft IGJ in een rapport. Zorgverleners konden niet meer bij elektronische patiëntendossiers en in tien gevallen bleef de spoedeisende hulp tijdelijk gesloten. Ook leidden tien ICT-storingen tot uitstel van operaties.