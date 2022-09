Deze apps helpen je met geld besparen

Voor veel mensen stijgen de dagelijkse kosten. Als je er daardoor financieel niet meer helemaal uit komt, kan een budgetteerapp uitkomst bieden. Dit zijn er drie.

Door Erwin Vogelaar

Dyme

Moderne huishoudboekjes hoef je niet meer zelf in te vullen. Je koppelt een app gewoon met je bank, waarna alle gegevens voor je worden gesynchroniseerd. Dat kan met Dyme (Android, iOS) en je rekening van ING, ABN AMRO, Rabobank, bunq, SNS, ASN, RegioBank of Triodos.

Dyme plaatst alle transacties automatisch in categorieën. Daardoor heb je direct inzicht in hoe je vaste lasten, extra uitgaven en inkomsten eruitzien. De app vertelt waar je op kunt besparen en biedt ook aan te onderhandelen voor betere contracten. Of je daadwerkelijk wat aan deze besparingstips hebt, verschilt per situatie.

Handig is dat Dyme ook je abonnementen herkent en die in een overzicht plaatst. Via de app kun je deze abonnementen vervolgens opzeggen. Dyme is gratis, maar alleen met een abonnement krijg je extra functies, zoals de mogelijkheid om zelf categorieën toe te voegen. In de strijd tegen de abonnementen krijg je er dus een nieuw abonnement bij.

Grip

De app Grip (Android, iOS) werkt op een soortgelijke manier als Dyme, maar heeft geen verborgen functies achter een abonnement zitten. Hoewel deze app van ABN AMRO is, kun je er ook terecht met rekeningen van ING, Rabobank, bunq, SNS, ASN, RegioBank en Triodos.

Grip biedt net wat andere functies dan Dyme. De app wil voorkomen dat je je budget overschrijdt. Je stelt zelf een budget in voor bijvoorbeeld winkelen of de boodschappen. De app stuurt vervolgens een pushbericht als je dat bedrag dreigt te overschrijden. Wel is het onhandig dat je niet zelf een categorie kunt instellen.

Daarnaast biedt de app een boodschappenhulpje. Die functie houdt bij hoeveel je per week hebt uitgegeven aan boodschappen. Dat kun je dan vergelijken met andere huishoudens. Zo kun je zien of het tijd wordt om op dat vlak te bezuinigen.

Mijn huishoudboek

Voor iedereen met een iPhone of iPad die een wat ouderwetser huishoudboekje wil, is de app Mijn huishoudboek (iOS) gemaakt. Deze koppel je niet met je bank en vult ook je inkomsten en uitgaven niet automatisch in met flitsende grafieken.

Wel biedt Mijn huishoudboek een overzichtelijke plek om zelf aan de slag te gaan met je financiën. Je hebt daarbij de vrijheid om alles zelf in te stellen. Ook kun je transacties bij je bank uit het verleden importeren via een bestand.

Mijn huishoudboek is niet gratis, want je betaalt eenmalig 0,99 euro. De Android-versie komt van een andere maker, maar biedt wel vergelijkbare functies en kost eenmalig 4,79 euro.

