Netflix opent studio in Finland om zelf games te gaan maken

Netflix heeft in Finland een gameontwikkelingsstudio geopend. De nog naamloze studio gaat games maken die via Netflix 'advertentievrij en zonder in-appaankopen' gespeeld kunnen worden, zo meldt het bedrijf.

Het zal nog wel even duren voordat de eerste games van de nieuwe studio verschijnen. De ontwikkeling van games kan jaren duren, zo onderstreept het bedrijf.

Netflix biedt sinds vorig jaar november de mogelijkheid om games te spelen. Dat kan via de Netflix-app op smartphones en tablets.

Net als films en series, kunnen de beschikbare games onbeperkt, gratis en zonder advertenties via Netflix gespeeld worden. Bij de veel andere mobiele games moeten gamers het spel kopen, betalen zij via in-appaankopen of door advertenties te bekijken.