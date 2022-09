Google verzet zich tegen betaling vergoeding aan internetproviders

Google is het niet eens met Europese internetproviders dat het bedrijf mee zou moeten betalen aan netwerkinvesteringen. De Europese Commissie (EC) onderzoekt of techbedrijven een vergoeding moeten gaan betalen aan internetproviders voor het internetverkeer dat zij veroorzaken.

Om de groei van het internetverkeer aan te kunnen, moeten internetproviders investeringen doen in hun netwerk. Internetproviders vinden het oneerlijk dat zij de kosten moeten betalen voor het dataverkeer dat tech- en streamingbedrijven veroorzaken. Belangenclub ETNO wil daarom dat techbedrijven een bijdrage gaan leveren in de investeringskosten.

"In 2021 hebben we meer dan 23 miljard euro geïnvesteerd, waarvan een groot deel aan infrastructuur", zegt Google tegen Reuters. Google heeft in 2021 zes grote datacenters in Europa geopend en wereldwijd twintig onderzeese kabels aangelegd waarvan vijf in Europa.