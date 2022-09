NASA-ruimtesonde botst succesvol met planetoïde: 'Nieuw tijdperk voor mensheid'

Een Amerikaans ruimtevaartuig is om 1.14 uur in de nacht van maandag op dinsdag succesvol gebotst met de planetoïde Dimorphos. De botsing was onderdeel van een experiment dat live werd uitgezonden door ruimtevaartorganisatie NASA

Dimorphos, de ruimterots die op 11 miljoen kilometer afstand van de aarde werd geraakt, vormde geen gevaar voor onze planeet. NASA wil met het experiment kijken of het mogelijk is om een planetoïde uit haar baan door het heelal te duwen. Daardoor zou in de verre toekomst voorkomen kunnen worden dat zo'n rots de aarde en de mensheid bedreigt.

Daarom vloog een ruimtesonde vannacht met een snelheid van 6 kilometer per seconde op de planetoïde af. De laatste meters waren vlak voor de botsing nog live te volgen. Een camera op het ruimtevaartuig maakte tot een paar seconden voor de botsing foto's die door NASA werden uitgezonden.

Experiment biedt wereld mogelijk de kans zichzelf te beschermen

De wetenschappers die jarenlang aan de de missie werkten, hielden hun adem in toen de ruimtesonde steeds dichter bij haar doelwit kwam. De ingezette koers bleek de juiste, want een paar tellen later knalde het ruimtevaartuig vol op de planetoïde. "Wat een moment", zei de commentator van de livestream van NASA, terwijl medewerkers juichten en elkaar omhelsden.

"Nu begint de wetenschap", reageerde Lori Glaze dolenthousiast. Zij onderzoekt voor NASA planeten en noemde de missie een enorme doorbraak. "We beginnen aan een nieuw tijdperk waarin we mogelijk de kans hebben om onszelf te beschermen tegen zoiets als een gevaarlijke inslag van een planetoïde."

