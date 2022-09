Poetin geeft Amerikaanse klokkenluider Snowden Russisch paspoort

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Klokkenluider Edward Snowden heeft de Russische nationaliteit gekregen. Dat gebeurde maandag nadat president Vladimir Poetin een speciaal decreet had ondertekend.

De 39-jarige Snowden, voormalig CIA-medewerker en systeembeheerder voor de geheime dienst NSA, is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor spionage. Hij verstrekte journalisten in 2013 vertrouwelijke documenten.