Partijen in Tweede Kamer kritisch over wijzigen van cybersecuritywet

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Partijen in de Tweede Kamer zijn kritisch over het aanpassen van een cybersecuritywet door minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid). Ze maken zich zorgen over hoe er dan wordt omgegaan met persoonsgegevens, bleek maandag tijdens een debat