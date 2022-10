TikTok hangt miljoenenboete boven het hoofd voor schenden privacy van kinderen

De Britse privacytoezichthouder ICO gaat TikTok mogelijk een boete van 27 miljoen pond (30 miljoen euro) opleggen. Het bedrijf zou regels overtreden hebben bij het gebruik van de persoonlijke gegevens van kinderen.

TikTok ligt in heel Europa onder een vergrootglas vanwege zorgen over de data van minderjarigen. Die zouden niet veilig zijn op het socialemediaplatform. In juli trok TikTok een plan in om gebruikers gerichte reclame aan te bieden. Dat gebeurde nadat Europese toezichthouders zorgen hadden geuit over de privacy van gebruikers.