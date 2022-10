Storing in internetbankieren en app van Rabobank verholpen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Rabo App en de Rabobank-site waarop klanten kunnen internetbankieren, waren maandag een tijdlang onbruikbaar door een storing. Het probleem was omstreeks 12.45 uur verholpen.

Een woordvoerder van de Rabobank laat aan NU.nl weten dat rond 11.45 uur de eerste signalen over een storing binnenkwamen.

Om 12.45 uur meldde het bedrijf dat de storing was verholpen. Volgens de woordvoerder was een technisch probleem de oorzaak. Verdere details over de storing zijn niet bekendgemaakt.