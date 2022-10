Elon Musk schakelt satellietnetwerk Starlink in voor Iran

Ruimtevaartbedrijf SpaceX gaat satellietnetwerk Starlink voor breedbandinternet inschakelen voor Iran. Starlink moet Iraniërs vrije en ongecensureerde toegang tot internet geven.

Door onze techredactie

SpaceX-eigenaar Elon Musk maakte het nieuws bekend via Twitter, nadat de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken er toestemming voor had gegeven.

In Iran zijn vorige week hevige protesten uitgebroken naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw stierf onlangs op een politiebureau, nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. Die had haar gearresteerd, omdat ze haar hoofd niet goed zou hebben bedekt.

Volgens de politie waren hartproblemen de oorzaak van Amini's dood. Maar haar familie zegt dat ze gezond was en dus niet aan een hartaandoening leed.

Vanwege de protesten heeft het Iraanse regime in grote delen van het land het internet platgelegd. De overheid had de internettoegang al beperkt. Door die censuur zijn veel kritische websites en socialemedianetwerken niet bereikbaar in Iran.

Starlink levert via zijn satellietnetwerk overal ter wereld internetverbindingen. Daarvoor is een satellietontvanger en een elektriciteitsaansluiting nodig. Het internetverkeer via het Starlink-netwerk wordt niet gecensureerd en kan niet door lokale machthebbers geblokkeerd worden.

Eerder dit jaar activeerde Starlink zijn satellietnetwerk ook al voor Oekraïne. Volgens Oekraïne zijn de internetdiensten op verschillende plaatsen in het land verstoord door de Russische invasie. Met name in het oosten, waar hevig gevochten wordt, zijn er volgens waarnemers problemen met de verbinding.

Aanbevolen artikelen