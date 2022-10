Apple verplaatst deel van iPhone 14-productie naar India

Apple heeft een deel van de iPhone-productie van China naar India verplaatst. Het Amerikaanse bedrijf heeft dat gedaan, omdat de VS zijn sancties tegen China heeft aangescherpt. Ook de zeer strenge lockdowns in China zijn voor Apple een reden om in India te gaan produceren.

Door onze techredactie

De iPhone 14, de nieuwste smartphone van het bedrijf, wordt nu ook in India geproduceerd. De afgelopen tijd heeft Apple met leveranciers samengewerkt om de productie in het Zuid-Indiase Chennai te verhogen.

De belangrijkste fabrikant van iPhones, het Taiwanese Foxconn Technology Group, heeft onderzocht hoe iPhone-onderdelen vanuit China verzonden kunnen worden. De assemblage van de Apple-telefoons vindt vervolgens in India plaats.

Vanwege Amerikaanse sancties tegen China, bedoeld om de economische macht van het land terug te dringen, ging Apple op zoek naar alternatieven. Ook de lockdowns die de Chinese economie hebben verstoord, dwongen Apple ertoe een deel van de productiecapaciteit elders onder te brengen.

De relatie tussen China en de VS is al langere tijd gespannen. Vorig jaar ging de Amerikaanse Senaat akkoord met enorme investeringen om de economische macht van China te beperken, vooral op technologisch gebied. Ook voegde president Joe Biden bedrijven toe aan de lijst van Chinese ondernemingen waar Amerikanen niet langer in mogen investeren.

