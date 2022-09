NASA blaast lancering maanraket voor de derde keer af

Delen via E-mail

Ruimtevaartorganisatie NASA schrapt ook de derde poging om een nieuw onbemand Amerikaans ruimtevaartuig naar de maan te brengen. Deze keer gooit een storm roet in het eten van de lancering van het nieuwe Space Launch System (SLS).

In de afgelopen weken werd de lancering al twee keer eerder uitgesteld . De derde poging stond gepland voor komende dinsdag. Een nieuwe poging wordt in de tweede helft van oktober gedaan.

De eerste lanceerpoging ging niet door omdat het niet lukte een van de vier raketmotoren op de juiste temperatuur te krijgen. In de aanloop naar de tweede poging ontdekte NASA een lek toen de brandstoftank werd gevuld met vloeibare waterstof. Het bleek niet mogelijk het probleem op tijd op te lossen.

De Verenigde Staten willen over een paar jaar weer mensen naar de maan en terug brengen, voor het eerst sinds 1972. Als generale repetitie moet een ruimtevaartuig zonder mensen aan boord de moeilijke oversteek maken. Die missie, die nu dus al drie keer is afgelast, heeft de naam Artemis I.

Het is de bedoeling dat het vaartuig in ongeveer anderhalve maand richting de maan vliegt. Vervolgens draait het er een paar rondjes omheen, waarna het terug naar aarde vliegt. De vlucht moet eindigen met een plons in de Grote Oceaan, waarbij het vaartuig aan parachutes hangt.