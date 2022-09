Lancering maanraket NASA weer op losse schroeven, dit keer wegens storm

Delen via E-mail

De derde poging om een nieuw onbemand Amerikaans ruimtevaartuig naar de maan te lanceren moet mogelijk worden afgeblazen. Deze keer dreigt een storm roet in het eten te gooien voor ruimtevaartorganisatie NASA.

In de afgelopen weken werd de lancering al twee keer uitgesteld vanwege technische problemen. Aankomende dinsdag staat de nieuwe poging gepland.

De storm die mogelijk zorgt voor een nieuwe annulering bevindt zich nu nog even ten zuiden van de Dominicaanse Republiek. De verwachting is dat de storm in de komende dagen tot een orkaan ontwikkelt en richting Florida raast, waar de lancering plaatsvindt.