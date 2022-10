NASA ramt ruimterots om aarde in de toekomst te kunnen beschermen

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA voert maandag een test uit met een sonde die moet inslaan op een ruimterots. De missie moet antwoord geven op de vraag of het mogelijk is een ramp te voorkomen als een ruimterots ooit recht op de aarde afkomt.

Het ruimtevaartuig DART, een afkorting voor Double Asteroid Redirection Test, werd vorig jaar november gelanceerd vanaf ruimtebasis Vandenberg in de Amerikaanse staat Californië. De sonde werd meegenomen door een Falcon 9-raket van SpaceX, het ruimtebedrijf van miljardair Elon Musk.

Na een reis van bijna een jaar is de ruimtesonde, die ongeveer de grootte van een golfkarretje heeft, bij zijn einddoel aangekomen: de planetoïde Didymos A. Niet Didymos A zelf, maar het maantje Dimorphos dat om Didymos A heen draait is het hoofddoel.

Niet verwoesten, wel uit zijn baan duwen

De sonde moet met een snelheid van 22.000 kilometer per uur op Dimorphos botsen. Het doel daarvan is niet om de maan in zijn geheel op te blazen, maar om hem uit zijn baan te duwen. Naar verwachting gebeurt dit in de nacht van maandag op dinsdag om ongeveer 01.15 uur (Nederlandse tijd).

Door de klap zal de omlooptijd van de maan, die normaal elf uur en 45 minuten is, waarschijnlijk met tien minuten veranderen. Kosmisch gezien is dit maar een klein duwtje. Maar een kleine koerswijziging kan er al voor zorgen dat een toekomstige op ramkoers liggende planetoïde langs de aarde scheert.

Test is geen bedreiging voor de aarde

NASA heeft nog nooit eerder zoiets geprobeerd. De test is overigens geen bedreiging voor de aarde. "Het stelsel is een perfecte plek om te testen of het mogelijk is de koers van een planetoïde te veranderen door er moedwillig een ruimtevaartuig op in te laten slaan", zei de ruimtevaartorganisatie eerder.

Voorlopig is er überhaupt nog geen enkele dreiging voor de aarde, benadrukt NASA. Rond de zon draaien miljarden planetoïden en kometen. Enkele tienduizenden daarvan zouden ooit een gevaar voor de aarde kunnen vormen, maar die komen in elk geval de komende honderd jaar niet bij ons in de buurt.

