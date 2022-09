Nederland investeert in ontwikkeling testsatelliet voor 'onhackbare' communicatie

De grootste uitdaging in kwantumbeveiliging is de afstand tussen de grond en de satelliet. De satelliet komt op een hoogte van zo'n 500 kilometer te hangen.

Voor kwantumbeveiliging zijn zeer hoge datasnelheden nodig en moet de vertraging in de verbinding extreem klein zijn. Dat is met een draadloze verbinding extreem lastig. Zelfs op glasvezelkabels is de afstand die communicatie met kwantumbeveiliging kan afleggen op dit moment nog beperkt.

Wetenschappers weten niet precies hoe het fenomeen werkt. Wel is duidelijk dat deeltjes met elkaar kunnen communiceren zonder dat er een meetbare verbinding tussen de deeltjes is. In theorie maakt kwantumverstrengeling het daardoor mogelijk om over zeer lange afstanden te communiceren, zonder dat het mogelijk is om stiekem af te luisteren.