Bitcoinbeurs Coinbase registreert zich bij De Nederlandsche Bank

De Amerikaanse beurs voor cryptovaluta Coinbase heeft zich geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB). De registratie is slechts een formaliteit. Het levert geen extra zekerheid op voor Nederlandse handelaren in cryptovaluta.

Sinds het voorjaar van 2020 is het voor aanbieders van diensten rond cryptomunten in Nederland verplicht om zich te registreren bij de centrale bank. Coinbase noemt zichzelf de eerste grote internationale speler in de cryptobranche die een Nederlandse registratie op zak heeft.