Saoedi-Arabië wil voor het eerst vrouw naar ruimte laten reizen

Saoedi-Arabië wil mogelijk volgend jaar voor het eerst een vrouw naar de ruimte laten reizen. Het plan maakt deel uit van een astronautenprogramma dat het land donderdag heeft aangekondigd.

Door onze techredactie

Volgens staatspersbureau SPA moeten de astronauten in de ruimte wetenschappelijke experimenten doen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en technologie.

Verdere details geeft de aankondiging niet. Het is dus ook niet bekend hoe Saoedische astronauten naar de ruimte gaan. Alleen de Verenigde Staten, Rusland en China zijn momenteel in staat om mensen in een baan rond de aarde te brengen.

Tot nu toe zijn mensen uit ongeveer veertig landen in een baan rond de aarde geweest. Onder hen is één Saudiër: prins Sultan Bin Salman in juni 1985. Hij werd daarmee de eerste moslim in de ruimte.

In 2007 zijn daar richtlijnen voor opgesteld. Die gaan onder meer over de vraag hoe moslims moeten bidden richting Mekka. Ze vliegen rond de aarde met ruim 27.000 kilometer per uur, oftewel bijna 8 kilometer per seconde.

Vasten tijdens ramadan kan ook lastig zijn: voor astronauten is het steeds drie kwartier dag en drie kwartier nacht. De oplossing daarvoor is het aanhouden van de vastentijden op de plek van lancering of het vasten na terugkeer op aarde inhalen.

