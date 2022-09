Aantal arme mensen dat mobiel internet gebruikt sinds 2015 verdubbeld

Delen via E-mail

Steeds meer mensen die onder de armoedegrens leven maken gebruik van mobiel internet. Sinds 2015 is dit aantal wereldwijd verdubbeld van 560 miljoen naar 1,2 miljard mensen. Dat blijkt uit cijfers van GSMA , de brancheorganisatie van telecomproviders.

Het gaat om de armste 40 procent van de wereldbevolking. Ongeveer 42 procent van die groep heeft inmiddels toegang tot mobiel internet, schrijft de organisatie in het Sustainable Development Goals-rapport.

Ongeveer 3,2 miljard mensen wereldwijd maken geen gebruik van mobiel internet. Dat komt onder meer doordat het niet betaalbaar genoeg is, ze daar niet voldoende kennis en vaardigheden voor hebben of zich zorgen maken over veiligheidsproblemen.