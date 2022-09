Facebook-gebruikers klagen Meta aan voor het omzeilen van volgbeveiliging

Delen via E-mail

Twee Facebook-gebruikers hebben Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het volgen van hun surfgedrag op internet. De ingebouwde browser in de Facebook-app stuurt volgens de aanklacht privacygevoelige data door naar Facebook. Daarmee zou de Facebook-app de trackingbeveiliging van iPhones omzeilen.

Apple voegde vorig jaar een trackingbeveiliging toe aan het besturingssysteem voor iPhones en iPads. Die moet voorkomen dat techbedrijven zoals Meta en Google het surfgedrag van mensen kunnen volgen. Volgens de aanklacht omzeilt Meta deze beveiliging met de ingebouwde browser in de Facebook-app.

De twee aanklachten zijn gebaseerd op een rapport van dataprivacyonderzoeker Felix Krause. Volgens hem voegen de Facebook- en Instagram-apps JavaScript (programmeercode) toe aan websites die gebruikers via de ingebouwde browser bezoeken. Hiermee zou Meta in staat zijn om "alles wat je op een website doet" bij te houden, inclusief het typen van wachtwoorden.

Een woordvoerder van Meta in Nederland kon tegen NU.nl niet reageren op de rechtszaken. Over ingebouwde browsers zegt de woordvoerder dat die gebruikelijk zijn "in de hele branche".