Mobiel bellen met KPN wordt maximaal 2 euro per maand duurder

KPN verhoogt per 1 oktober de prijzen van mobiele abonnementen, in lijn met de gemiddelde inflatie. Dat zou neerkomen op 5,8 procent. Omdat KPN dat te gortig vindt, heeft het bedrijf besloten een maximum van 2 euro per maand extra in te stellen, zegt een woordvoerder van het bedrijf desgevraagd.

Door Eva Schouten

Bij het vaststellen van de nieuwe prijzen kijkt KPN naar de gemiddelde inflatie zoals die in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni dit jaar werd gemeten door het CBS. "Dit percentage is hoger dan de afgelopen jaren", zegt de woordvoerder. "Overigens wel nog lager dan de huidige inflatie."

Die zit inmiddels in de dubbele cijfers. Maar KPN vond de 5,8 procent ook al te hoog. "Om die reden hebben we besloten de inflatiecorrectie te beperkten tot maximaal 2 euro verhoging per maand per mobiel abonnement."

KPN zegt zo de impact op klanten te beperken. "Ondanks de kostenstijgingen waar we ook zelf mee te maken hebben. We zijn niet blind voor de wereld om ons heen." De woordvoerder zegt toe dat klanten de niet-doorgevoerde kosten volgend jaar niet alsnog voor de kiezen krijgen.

