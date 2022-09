Apps van de week: Ingewikkelde machines en recyclen bij Wibra

In een uitdagend puzzelspel moet je een balletje langs ingewikkelde machines manoeuvreren en je kunt korting verdienen met ingeleverd plastic. Dit zijn de apps van de week.

Door Erwin Vogelaar

Automatoys

In de puzzelgame Automatoys mag je niet alleen complexe apparaten vol knopjes, hendels, draaiwielen en schuifjes bedienen, maar moet je ze ook zien te begrijpen.

Elk level start door een virtueel muntje in zo'n machine te stoppen, waarna er een balletje verschijnt. Het doel is om dit balletje naar zijn einddoel te begeleiden. Meestal begint het balletje onderin en is het eindpunt bovenin geplaatst.

Doordat het balletje rolt, valt deze makkelijk van de machine. Het is aan jou om op de juiste manier alle losse onderdelen te bewegen zodat het balletje de goede kant op rolt. Dat is op zich al een fijne uitdaging, maar zodra dat gelukt is kun je ook nog proberen het sneller te doen voor een betere score.

Deze game is gratis te downloaden, maar je krijgt dan alleen de eerste drie levels. Die geven je een goede indruk van de game. Zo weet je of je het de 2,99 euro waard vindt om alle machines vrij te spelen.

Download Automatoys voor Android of iOS (gratis)

Impackt

Wie klanten wil motiveren meer te recyclen, kan nu lege verpakkingen inleveren bij de Wibra. Dat hoef je niet alleen te doen uit liefde voor het milieu, maar kun je nu ook doen om korting te krijgen.

Dat werkt via de app Impackt. Voor elke ingeleverde plastic verpakking krijg je kortingspunten. Deze punten kun je in de app omruilen voor Wibra-kortingsbonnen.

Inleveren gaat via een bak in de winkel met een QR-code erop. Die scan je met de app, waarna je ook alle streepjescodes van de producten scant.

Op dit moment gaat het nog om een proef. Daarom doen er nog maar 25 filialen van Wibra mee, met name in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Als de proef succesvol is, wordt de actie verder uitgebreid.

Download Impackt voor Android of iOS (gratis)

Telegram

In de populaire berichtenapp Telegram is het nu mogelijk om met tientallen verschillende emoji's op een bericht te reageren. Daar zitten ook emoji's tussen die eerder alleen beschikbaar waren voor betalende Premium-gebruikers. Premium-gebruikers kunnen daarvoor in de plaats nu exclusief zelfgemaakte emoji's gebruiken als reactie.

Daarnaast kunnen betalende gebruikers vanaf nu een emoji kiezen als status. Deze emoji wordt naast je naam geplaatst in de app. Deze vervangt wel de Premium-badge, het blauwe sterretje naast je naam.

Er is nu ook een nieuwe manier om je Telegram-account te delen. Voorheen moest je daar de link 't.me/gebruikersnaam' voor gebruiken. Vanaf nu kan het ook met 'gebruikersnaam.t.me'.

Foto: Telegram

Download Telegram voor Android of iOS

