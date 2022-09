Lifehack: Zo bespaar je zeeën van tijd bij het openen van je favoriete iPhone-apps

Pak jij tientallen keren per dag je telefoon om je WhatsApp of Instagram te checken? Zet je meest gebruikte apps dan eens op het beginscherm van je iPhone. Dat bespaar je zeeën van tijd. Hier leggen we je uit hoe het werkt.

Door Erik Nusselder

Telefoon ontgrendelen, op het beginscherm de juiste app zoeken en die vervolgens opstarten. Het is natuurlijk maar een kleine handeling, maar als je dat meerdere keren op een dag doet, gaat het toch tegenstaan. Dat dacht ook de Nederlandse appontwikkelaar Niels van Straaten, maker van de iOS-app Launchify.

Van Straaten zegt dat het idee voor Launchify ontstond toen hij op een conferentie zag dat Apple het toegangsscherm wilde aanpakken. "Ik dacht gelijk: wat zijn de mogelijkheden? De zaklamp en camera kun je al gelijk opstarten, maar waarom zou je dat niet veel grootser kunnen aanpakken? Ik ging kijken en het bleek mogelijk in de code van Apple om apps direct te openen vanaf het lockscreen."



Met Launchify kun je je favoriete programma's vastzetten op je lockscreen. Denk bijvoorbeeld aan een icoontje voor WhatsApp, Instagram, TikTok of andere apps die je regelmatig gebruikt. Je tikt op het icoon en zit vrijwel direct in de bijbehorende app.

In de app kun je gemakkelijk een nieuwe snelkoppeling toevoegen. Je tikt op het plusje bovenin het scherm en zoekt de app die je wil kunnen openen. Daarna wordt gevraagd om een icoon te kiezen. Bij het aanpassen van je toegangsscherm kun je Launchify nu als widget toevoegen. Daarna tik je erop om de juiste snelkoppeling te kiezen.

Je kunt de app naar eigen smaak aanpassen en heel specifiek instellen wat er precies moet worden opgestart. Zo kun je een contact dat je vaak moet bellen toevoegen aan je lockscreen, bijvoorbeeld een belangrijke collega of je partner. Met een druk op de knop heb je die dan gelijk aan de lijn.

App werkt alleen met iOS 16

Launchify werkt alleen als je het onlangs uitgebrachte iOS 16 gebruikt, omdat daarin het toegangsscherm van een nieuw jasje is voorzien. Deze software-update werkt op alle iPhones die sinds 2017 op de markt zijn gekomen.



De app kent een gratis versie, waarmee je maximaal twee snelkoppelingen op je scherm kunt plaatsen. De kans is groot dat je daar al prima mee uit de voeten kunt. Wil je meer apps kunnen gebruiken en meer aanpassingsmogelijkheden, dan moet je een maandelijks of jaarlijks abonnement afsluiten op Launchify.

