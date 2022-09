Uitvallende Marslander neemt geluid van meteorietinslag op

De InSight-Marslander heeft op Mars het geluid van een meteorietinslag opgenomen. De opname komt als een verrassing, want de Marslander zal binnenkort uitvallen door energietekort.

Door onze techredactie

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de geluidsopname, die in totaal elf seconden duurt, op SoundCloud geplaatst. In de opname zijn drie geluidspieken te horen.

De eerste piek is het moment waarop de meteoriet de atmosfeer van Mars binnenkomt, gevolgd door een tweede piek waarbij de meteoriet in stukken breekt. De derde piek in het audiofragment is de inslag van de meteoriet op Mars.

De InSight-lander is in 2018 op Mars geland. De lander heeft onderzoek gedaan naar bevingen in het Marsoppervlak.

In mei van dit jaar heeft de lander de zwaarste Marsbeving geregistreerd. Die had een magnitude van 5. De InSight-lander heeft sinds zijn landing in 2018 meer dan 1.300 Marsbevingen geregistreerd.

Dat de InSight-lander het geluid van een meteorietinslag heeft geregistreerd is een onverwacht geluk. Door een stofstorm zijn de zonnepanelen van de Marslander bedekt geraakt met een laag stof. Daardoor krijgt hij steeds minder energie en zal hij binnenkort definitief uitvallen.

