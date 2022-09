Russen googelen massaal naar manieren om onder militaire dienst uit te komen

In Rusland is de zoekopdracht "hoe breek je een hand" woensdag trending geworden nadat president Vladimir Poetin een gedeeltelijke militaire mobilisatie heeft afgekondigd. Veel Russen die mogelijk in aanmerking komen voor militaire dienst zoeken naar manieren om eronderuit te komen.

Door onze techredactie

Een ernstige verwonding of een handicap kan ervoor zorgen dat mensen afgekeurd worden voor directe inzet. Russen gebruiken zoekmachines om manieren te vinden waarop zij afgekeurd kunnen worden.

Daardoor is in Rusland is de zoekopdracht "hoe breek je een hand" trending op Google, blijkt uit Google Trends. Google geeft op een schaal van 1 tot 100 aan hoe populair een zoekopdracht is. Het platform geeft niet aan om hoeveel zoekopdrachten het gaat.

Sinds de afkondiging van de gedeeltelijke mobilisatie is er ook een run op vliegtickets vanuit Rusland ontstaan. Russen lijken het land te willen ontvluchten om te voorkomen dat ze worden opgeroepen voor militaire dienst.

