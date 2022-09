Er worden weer zendmasten in brand gestoken: dit is er aan de hand

Op verschillende plekken in Nederland zijn de afgelopen tijd weer zendmasten in brand gestoken. Autoriteiten gaan uit van brandstichting. Waarom worden er zendmasten in brand gestoken? En wat is hiervan het risico?

Door onze techredactie

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een zendmast langs de A50 bij het Gelderse Loenen in brand gestaan. Door de vlammen is forse schade ontstaan. In december vorig jaar was het ook al raak bij die zendmast.

Maar er vinden meer branden plaats, ook op andere plekken. Onlangs brak er brand uit bij drie verschillende zendmasten in de regio Amersfoort. Deze vonden allemaal plaats binnen ongeveer een maand.

Maar gaat het om 'gewoon' vandalisme, of zijn er weer 5G-activisten actief? De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) stelde in 2019 al vast dat protesten tegen zendmasten een nieuwe impuls hadden gekregen na de aankondiging van 5G-netwerken in Nederland.

Die protesten vonden in eerste instantie veelal in de vorm van demonstraties plaats. Maar uiteindelijk hebben ze geleid tot "extremistische protestacties zoals sabotage en brandstichting", zei de organisatie destijds. "Een zorgelijke ontwikkeling."

Zorgen over schadelijkheid voor gezondheid

Voor het 5G-netwerk, dat voor onder meer sneller mobiel internet zorgt, werden nieuwe zendmasten geplaatst. Critici uitten hun zorgen over de straling van de masten: ze beweren dat die schadelijk voor de gezondheid zijn. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat daar helemaal geen aanwijzingen voor zijn.

De afgelopen jaren werden vaker zendmasten in brand gestoken in Nederland. In verband met verschillende branden in 2020 werden zes verdachten opgepakt. Een paar verdachten zeiden bang te zijn voor de uitrol van het nieuwe 5G-netwerk. Of de recente branden om dezelfde reden zijn aangestoken, wordt nog onderzocht door de politie.

Verminderde mobiele bereikbaarheid in de regio

Een brand in een zendmast kan grote gevolgen hebben. Het wegvallen van een zendmast kan leiden tot een verminderde mobiele bereikbaarheid in de regio. Hulpdiensten kunnen dan minder goed bereikbaar zijn in de omgeving, doordat het mensen niet lukt om 112 te bereiken.

Bij de uitval van een zendmast wordt daarom zo snel mogelijk een noodmast geplaatst om ervoor te zorgen dat het mobiele verkeer kan doorgaan. Bovendien worden de normale masten sinds de branden in 2020 extra beveiligd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft nooit willen uitleggen hoe precies, om "mensen niet op ideeën te brengen".

Nederland is niet het enige land dat te maken heeft met zendmastbranden. Ook in het buitenland zijn masten in brand gestoken. Dat gebeurde in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, na verspreiding van online nepnieuws waarin een link tussen 5G-straling en het coronavirus werd gelegd.

