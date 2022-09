Streamingdienst SkyShowtime verschijnt in oktober in Nederland

SkyShowtime komt op 25 oktober beschikbaar in Nederland. Dat heeft de streamingdienst dinsdag aangekondigd.

Door techredactie

SkyShowtime is een gezamenlijke dienst van ViacomCBS en Comcast, twee van de grootste mediabedrijven van de Verenigde Staten. In de VS worden deze studio's vertegenwoordigd door twee aparte streamingdiensten: Paramount+ en Peacock.

De streamingdienst verscheen dinsdag al in Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. Vanaf 25 oktober gaat de dienst ook live in Nederland en Portugal. Andere Europese landen volgen later.

Het precieze aanbod is nog niet helemaal duidelijk. De streamingdienst geeft aan dat in ieder geval de nieuwe films Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion en Minions: The Rise of Gru beschikbaar komen op het platform. Ook worden verschillende series als Dexter: New Blood online gezet.

