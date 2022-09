Spotify gaat ook audioboeken verkopen, maar voorlopig alleen in de VS

Spotify is in de Verenigde Staten gestart met de verkoop van audioboeken. Gebruikers kunnen die aanschaffen en beluisteren via de app.

Door onze techredactie

Het assortiment audioboeken waarmee de muziekstreamingdienst van start is gegaan omvat 300.000 titels. Daar worden in de komende tijd nog meer titels aan toegevoegd, meldt Spotify.

Vooralsnog zijn de audioboeken alleen beschikbaar voor Amerikaanse gebruikers. Spotify maakt geen verschil tussen betalende gebruikers en mensen met een gratis account.

Spotify-gebruikers kunnen via de app onbeperkt naar muziek luisteren. Dat geldt niet voor audioboeken. Die moeten los per stuk worden aangeschaft. Betalende gebruikers krijgen geen korting of voordeel bij de aanschaf van een audioboek.

Aangekochte audioboeken kunnen voor offline gebruik gedownload worden. Die optie biedt Spotify zijn betalende Premium-gebruikers ook bij muziek.

Spotify verkoopt audioboeken vooralsnog alleen in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft nog niet gedeeld of het plannen heeft om ook buiten de VS audioboeken te gaan verkopen.

Aanbevolen artikelen