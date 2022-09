Mark Zuckerberg heeft 'nog maar' 55 miljard dollar na aankondiging metaverse

Delen via E-mail

De 38-jarige Zuckerberg voegde zich in augustus 2020 bij het illustere gezelschap van mensen met een vermogen van meer dan 100 miljard dollar. Vorig jaar steeg zijn vermogen zelfs tot 141 miljard dollar.

Inmiddels is daar volgens Bloomberg nog maar de helft van over. Dat zou alles te maken hebben met Zuckerbergs aankondiging van het metaverse: een virtuele wereld waarin mensen kunnen werken, gamen en ontspannen. Om gebruikers in die wereld onder te dompelen, maakt Meta virtualrealitybrillen. Voorlopig kost dat project vooral veel geld en levert het niets op.