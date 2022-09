Apple verhoogt volgende maand prijzen in App Store

Delen via E-mail

Apps en aankopen binnen apps in de App Store van Apple worden duurder. De prijzen in de eurozone worden volgende maand verhoogd, heeft de techgigant bekendgemaakt.

Ook buiten de eurozone stijgen de prijzen. In Vietnam wordt de prijs verhoogd vanwege gewijzigde belastingregels. Waarom dit ook in andere landen gebeurt, is niet direct duidelijk. Het heeft waarschijnlijk te maken met de sterke waardestijging van de dollar ten opzichte van andere valuta's, zoals de euro.