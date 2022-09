Uber zegt dat Lapsus$-hacker verantwoordelijk is voor binnendringen systeem

Delen via E-mail

De hacker die vorige week de systemen van taxiapp Uber binnendrong, zou lid zijn van hackersgroep Lapsus$. Dat concludeert het bedrijf maandag na onderzoek.

Volgens Uber is inmiddels uit onderzoek gebleken dat de hacker geen toegang tot gebruikersgegevens had. Ook zouden er geen creditcard- of bankrekeningnummers zijn buitgemaakt, stelt het bedrijf. Voor het onderzoek werkt Uber samen met het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI.