Slechte wifi door het netwerk van de buren? Er is een nieuwe oplossing

Slechte wifi, daar hebben veel Nederlanders last van. Het wordt vaak veroorzaakt door het netwerk van de buren. Maar ook oude wifi-apparaten zijn boosdoeners. Een nieuw type wifinetwerk kan veel problemen oplossen.

Door Tim Wijkman

Het nieuwe type wifi wordt 'wifi 6E' genoemd. De eerste wifirouters en apparaten met wifi 6E zijn sinds kort verkrijgbaar. Voor dit netwerk worden radiofrequenties in de 6GHz-band gebruikt. Deze frequentieband is helemaal nieuw voor wifi, en wordt nog bijna niet gebruikt.

Oudere wifinetwerken maken gebruik van de 2,4GHz en de 5GHz-band. Die frequenties zitten nu al vol met wifinetwerken. Al die netwerken vechten om een plekje en botsen met elkaar. Een botsing betekent verstoring en dus een slechter wifisignaal.

Dankzij de nieuwe 6GHz-band is er extra ruimte voor wifinetwerken bijgekomen. Maar de 6GHz-band lost het probleem van storingen door andere netwerken ook op een andere manier op.

"De hogere radiofrequentie van wifi 6E maakt het bereik van het wifinetwerk iets kleiner. Maar dat geldt dus ook voor het bereik van de netwerken van je buren. Daardoor heb je minder last van storing door andere netwerken, waardoor je wifinetwerk veel sneller is", zegt Jan Buis, wifi-expert en hoofd ontwikkeling bij het technologiebedrijf Genexis, tegen NU.nl.

Eén wifirouter is niet genoeg

Zelf heb je ook last van de kleinere dekking. Eén wifirouter zal niet genoeg zijn om elk hoekje en gaatje van je huis van wifisignaal te kunnen voorzien. Daarvoor moeten extra wifipunten in huis worden gezet, die bij voorkeur via een kabel met de router zijn verbonden.

"De beste draadloze netwerken zijn bekabeld", vat Olaf Weijers, redacteur netwerken bij Tweakers, kort samen. "Met wifi 6E zal je voor goede dekking op meerdere plekken in huis een wifipunt neer moeten zetten. Het is het beste als die wifipunten via kabels met de router verbonden zijn. Dan gaat de minste snelheid verloren."

Om het nieuwe type wifinetwerk te kunnen gebruiken, moeten ook apparaten ermee overweg kunnen. Dat is ook nog een probleem. Zo kan zelfs de nieuwste iPhone nog niet overweg met wifi 6E. Alleen de nieuwste computers, laptops en wifi-routers hebben wifi 6E-ondersteuning.

Volgens Weijers duurt het nog even voordat het gebruik van wifi 6E in Nederland is ingeburgerd. "Tot die tijd kunnen mensen die een router en laptop met wifi 6E-ondersteuning hebben er maximaal van genieten. Ze zijn waarschijnlijk grotendeels alleen op de 6GHz-band."

Veel wifi-problemen veroorzaakt door oude apparaten

Hoewel wifi 6E veelvoorkomende problemen oplost, hoeven oudere type wifinetwerken nog niet afgeschreven te worden. Met het juiste gebruik kan het huidige wifinetwerk vaak ook al sneller en beter worden.

"De wifi-routers zijn vaak niet de oorzaak van de problemen, maar oude wifi-apparatuur," zegt Buis. "Die apparaten claimen het wifinetwerk als het ware voor zichzelf en zitten andere apparaten in de weg. Door oude apparaten uit te zetten, verdwijnen die problemen als sneeuw voor de zon en is de kans groot dat de wifi opeens heel goed werkt."

Nieuwe apparaten zijn veel beter in staat om een wifinetwerk optimaal te gebruiken en te delen met andere apparaten.

