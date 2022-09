NASA zoekt bedrijf voor bouw tweede maanlander

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

NASA roept commerciële bedrijven op om mee te denken over de ontwikkeling van een tweede maanlander. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft gevraagd om voorstellen, meldt SpaceNews

In april vorig jaar besloot NASA nog om alleen SpaceX een contract aan te bieden voor de bouw van een maanlander. Met het contract was 2,9 miljard dollar gemoeid. De bedrijven Blue Origin en Dynetics, die ook een gooi deden naar het contract, vielen buiten de boot.

Het oorspronkelijke idee van NASA was om twee bedrijven te kiezen die maanlanders konden ontwikkelen. Uiteindelijk kwam de organisatie uit op één partij, om de kosten te drukken. Maar eerder dit jaar bleek dat NASA alsnog op zoek was naar een bedrijf om een tweede maanlander te bouwen.

Bedrijven hebben tot 15 november de tijd om een voorstel in te dienen. NASA zal in mei 2023 een beslissing nemen over welk bedrijf de tweede maanlander gaat bouwen.