Hacker zet beelden van nieuwe Grand Theft Auto-game online

Het gaat in totaal om vijftig minuten aan video's van het spel. Een lek van deze omvang is zeldzaam, waardoor sommige mensen twijfelen aan de authenticiteit van de beelden. Maar volgens Bloomberg hebben verschillende mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de game gezegd dat de video's echt zijn.

GTA VI is de langverwachte opvolger van het vijfde deel in de serie, dat in 2013 verscheen. Bloomberg meldde eerder al dat het spel voor het eerst een vrouwelijk hoofdpersonage krijgt en dat het spel zich afspeelt in een fictieve versie van Miami. De beelden van de hacker lijken dat nu te bevestigen.